SAÚDE

Dor de cabeça: doença ou sintoma? Saiba quando procurar ajuda médica

Neurocirurgião detalha tipos de cefaleias e quais merecem um sinal de alerta

O Doutor Kleber Duarte — neurocirurgião coordenador do Serviço de Neurocirurgia para Saúde Suplementar e Neurocirurgia em Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP — explica quais os tipos de dores de cabeça e quando deve se preocupar e buscar e buscar ajuda:>

Dois tipos de dor de cabeça

Já a cefaleia denominada como secundária, de acordo com o médico, ocorre quando a dor de cabeça é sintoma de outra condição, de alguma doença. Dentre doenças que tem a dor de cabeça como sintoma estão as infecções, hipertensão, distúrbios neurológicos e até tumores e aneurismas.>

O neurocirurgião destaca que entre as dores de cabeça primárias — as mais comuns — estão a cefaleia tensional, ou enxaqueca e a cefaleia em salvas. >

“A cefaleia em salvas é bem mais rara, extremamente dolorosa e acontece apenas em um lado, ao redor dos olhos, ocorrendo em períodos específicos e com frequência específica. Há outras cefaleias primárias, como a cefaleia cervicogênica, e as cefaléias associadas a dores na face, denominadas como SUNC ou SUNE”, ressalta ainda.>

Causas das dores de cabeça

As causas são variadas e podem incluir desde fatores genéticos, mudanças e alterações hormonais, jejum prolongado, consumo excessivo, ou sensibilidade ao uso de cafeína, de bebidas alcoólicas, às alterações do sono como a insônia e até mesmo ao dormir excessivamente, à ansiedade e uso frequente de analgésicos. >

Diagnóstico: doença ou sintoma?

O diagnóstico da cefaleia é feito com base no histórico clínico detalhado do paciente, no exame físico minucioso e nas investigações complementares, quando indicadas. “Cefaleias que persistem por mais de 15 dias no mês, que não respondem aos tratamentos convencionais ou iniciais, ou que surgem de forma abrupta e são de uma intensidade incapacitante merecem atenção e investigação”, alerta o neurocirurgião.>