LUXO

Hotel grego é eleito o melhor do mundo em 2025; conheça

Diária em quarto com vista panorâmica para o mar sai por cerca de R$ 12.523

Luxo e uma linda vista! O Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, localizado na ilha de Rodes, na Grécia, foi eleito o melhor hotel do mundo em 2025 pelo Global Hotel Awards, promovido pela TUI — empresa alemã e líder global no setor de turismo. >

Em ilha do arquipélago de Dodecaneso, o hotel oferece experiências exclusivas, como piscinas de borda infinita na cobertura, praia privativa e esportes aquáticos. São 70 acomodações ao todo, entre quartos, suítes e vilas, todas com vista para o mar Egeu, O estabelecimento foi avaliado como ideal em relaxamento e sofisticação.>

A seleção da TUI foi feita com base nas avaliações de hóspedes em propriedades da empresa no mundo todo, levando em conta critérios como qualidade e excelência no serviço. No TripAdvisor, o Lindos Blu acumula nota 4,9 estrelas com mais de 2 mil avaliações.>