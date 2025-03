BEIRA-MAR

Paraíso das celebridades: os resorts de luxo mais famosos para se hospedar na Bahia

Alguns empreendimentos localizados no litoral do Estado costumam atrair rostinhos conhecidos

Elis Freire

Publicado em 29 de março de 2025 às 14:00

Sauípe Resorts é dos mais conhecidos do Estado Crédito: Divulgação

Outros famosos também sempre estão com o pé na areia pelo Estado, como Giovanna Ewbank e a família, Marina Ruy Barbosa e até o craque Neymar. Mas, o que esses locais oferecem de tão exclusivo? Quais resorts são os mais famosos quando uma celebridade fala "eu vou pra Bahia"? O CORREIO separou os principais empreendimentos que oferecem all inclusive, com diferentes estilos e comodidades. Confira:

1. Hotel Patachocas Eco Resort

Patachocas oferece uma experiência "pé na areia" Crédito: Divulgação

O Hotel Patachocas Eco Resort foi o escolhido por Amado Batista, de 75 anos, e sua agora esposa Calita Francielle, de 23 anos, para uma memorável lua de mel. O resort oferece uma série de comodidades para os hóspedes com um estilo mais "pé na areia", próximo ao mar e à natureza.

Localizado em Morro de São Paulo, ilha turística da Bahia, o resort oferece acomodações confortáveis na chamada Quarta Praia de Morro. Construído em uma antiga fazenda de coco, o Patachocas Beach oferece bangalôs com Wi-Fi gratuito e TV a cabo, além de uma piscina ao ar livre e refeições no restaurante com diárias a partir de R$ 1.132,00.

2. Vila Naiá>

Vila Naiá Crédito: Divulgação

Já Ana Maria Braga e o namorada Fábio escolheram a Vila Naiá. O hotel é composto por casas de madeira, piscina e restaurante de frente para a praia e no meio de uma reserva de 50 mil metros quadrados. A maior parte da estrutura – projetada pelo arquiteto Renato Marques – é suspensa, para intervir o mínimo possível na natureza.>

Este hotel de 5 estrelas dispõe de um terraço, quartos com ar condicionado, acesso Wi-Fi gratuito e casa de banho privativa. Os hóspedes podem desfrutar da cozinha brasileira no restaurante ou tomar um cocktail no bar, com valores de diária a partir de R$ 1.100,00.>

3. Grand Palladium Imbassaí>

Grand Palladium Imbassaí Crédito: Divulgação

O Grand Palladium Imbassaí é um dos maiores resorts all inclusive do Brasil, na beira da praia da cidade do litoral norte baiano. Oferecendo delícias gastronômicas, o local dispõe de seis restaurantes, 11 bares e o Tabuleiro da Baiana, onde são servidos acarajés. O lazer é garantido por quatro piscinas – uma delas com 3 mil m² -, salão de jogos, quadras, espetáculos noturnos e recreação monitorada para crianças Com custo à parte, há um SPA com várias opções de relaxamento. A diária custa a partir de R$2.000 para o casal.

4. Cana Brava Resort>

Cana Brava Resort oferece parque aquático Crédito: Divulgação

Em Ilhéus, próximo à Praia de Canabrava, o Cana Brava Resort oferece um espaço all inclusive para a família inteira. Com duas piscinas, salão de jogos, cinema, lago com caiaque e stand up paddle, o resort oferece ainda sauna, academia, massagens e tratamentos para relaxar. Para comer, são três restaurantes e seis bares. As diárias do Cana Brava Resort para casal ou duas crianças são a partir de R$ 1.200,00.>

5. Porto Seguro Praia Resort>

Porto Seguro Praia Resort fica próximo à praia Crédito: Divulgação

Outro "point" conhecido pelos famosos é o Porto Seguro Praia Resort. O resort all inclusive possui 62 mil m² e conta com dois restaurantes, um bar, complexo de piscinas com brinquedo aquático e cascata e kid's club para as crianças. A adrenalina fica a mil no Parque de Aventura, com arvorismo, tirolesa e rapel. As diárias podem ser encontradas com valores a partir de R$977,00.

6. Club Med Trancoso>

Club Med Trancoso Crédito: Divulgação

O Club Med Trancoso é referência de resort na Bahia, dos serviços de alto nível à localização na cidade queridinha para o turismo. Sobre as falésias da Praia do Taípe, o empreendimento oferece acesso exclusivo à praia, que conta com bar, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Tem também dois restaurantes, três bares, duas piscinas, oito quadras de tênis, aulas de dança, circo e hidroginástica. Os preços são a partir de R$1300,00 para dois adultos>

7. Sauípe Resorts>

