SOMBRA E ÁGUA FRESCA

Tá de folga? Veja onde curtir um day use em Salvador

Opções para curtir piscina, drinks e lindas vistas variam de R$50 a R$500 por pessoa



Elis Freire

Fernanda Varela

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 15:30

Folga Crédito: Shutterstock

Com o sol rachando em Salvador no verão, o desejo que logo vem à mente é aproveitar o dia de folga com embaixo d'água e com um bom drink ao lado. As praias lotadas pode não ser uma opção tão convidativas naqueles dias em que se busca mais conforto e tranquilidade no dia livre. Para curtir com o sistema Day Use o CORREIO preparou algumas opções de hotéis e locais reservados próximo ao mar para dar um respiro na rotina, com preços de R$50 a R$500 por pessoa. Confira!

>

Principote>

Localizado no Rio Vermelho, o Principote tem a opção do Day Pass, que custa R$ 50 por pessoa. O visitante tem direito a acessar todos os ambientes (exceto Lounges). O passe dá direito a ir na piscina redonda, no chuveirão e na área de acesso à praia. No local, há venda de drinks, petiscos e almoço. Menores de 12 anos são Isentos do Day Pass, porém permitidos somente nos salões internos e praia.>

Hotel Deville Prime Salvador>

Na orla de Itapuã, o Hotel Deville Prime Salvador oferece conforto e estrutura de lazer para curtir um dia de folga sem preocupações. As hospedagens de Day Use são de até 8 horas de permanência, com entrada a partir das 10:00 e saída até 20:00, todos os dias da semana e custam R$555 +15% de taxa por até 4 pessoas. O espaço oferece piscina com hidromassagem, redários e playgroud aquático para crianças. >

Wish Hotel da Bahia>

No centro da cidade, o Wish Hotel da Bahia cobra R$ 250, dos quais R$ 200 são convertidos em consumo no restaurante ou no bar. Das 10h às 18h, o visitante tem acesso às áreas comuns do hotel, incluindo a piscina próxima ao lobby . O hotel reúne mais de 350 obras de arte e foi considerado referência da arquitetura modernista brasileira.>

Mahi Mahi>

No disputado Corredor da Vitória, fica localizado o Mahi Mahi, um um píer na Baía de Todos os Santos, que funciona todos os dias, das 10h às 19h, com acesso pelo Hotel Sol Victoria Marina. O Day Use custa R$ 70, valor não revertido em consumo. O cliente tem à disposição piscinas adulta e infantil, além do acesso ao mar, por um deck molhado, onde pode tomar sol. O bar e restaurante oferecem cardápios variados. Crianças de até 12 anos e aniversariante do dia com apresentação de documento não pagam. >

Grand Hotel Stella Maris>

Localizado na orla de Stella Maris, o Gran Hotel Stella Maris é ideal para quem busca um ambiente mais tranquilo, com fácil acesso à praia e uma estrutura que inclui piscina, academia e opções gastronômicas. O day use funciona das 10h às 17h. De segunda a quinta-feira, o custo é de R$ 204 por pessoa; de sexta a domingo e feriados, R$ 231 por pessoa. Crianças de 0 a 5 anos têm acesso gratuito, enquanto crianças de 6 a 11 anos pagam 50% do valor.>