TURISTANDO

Esposa de Roberto Justus curte resort de luxo na Bahia: 'É mágica!'

Ana Paula Siebert vai curtir um festival de música e aproveitou para fazer cliques luxuosos

A esposa de Roberto Justus está em Trancoso, no sul do estado. A influenciadora e sua família estão hospedados na Pousada Estrela D'Água, que tem diárias de até R$ 3.500.>

Ela vai acompanhar o Festival Música em Trancoso, um dos eventos culturais mais prestigiados do sul da Bahia. “Chegamos no paraíso”, escreveu Ana Paula ao mostrar a área da piscina do hotel no Instagram, marcando a localização. Nos stories, ela também destacou o cenário: “Vocês não têm ideia do que está o céu, não tem uma nuvem. Céu azul, quente… uma delícia. Trancoso é mágica. Sempre que eu vou chegando aqui, fico falando: ‘Imagina quando os turistas chegam aqui?’. Eles devem ficar pensando: ‘Não é possível esse lugar’”.>