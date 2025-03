DE OLHO NA SAÚDE

Hidroginástica emagrece? Veja vantagens da atividade que não é apenas para idosos

CORREIO conversou com especialista em foco em emagrecimento e performance sobre os benefícios da modalidade

A hidroginástica é uma modalidade de exercício em que as atividades aeróbicas são combinadas com a natação, em aulas que duram em média 50 a 60 minutos, com a altura da água próxima do peito, numa temperatura agradável, a cerca de 32ºC. >