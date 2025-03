FELIZ NO SIMPLES?

Veja todos os luxos e quanto custa se hospedar no hotel que Ana Maria Braga curtiu com o namorado na Bahia

Apresentadora escolheu hotel cinco estrelas para descansar

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2025 às 08:10

Ana Maria Braga descansou no Carnaval Crédito: Reprodução

Escondido no sul da Bahia, em uma pequena comunidade de pescadores, o Hotel Vila Naiá foi o escolhido por Ana Maria Braga, 75 anos, para curtir o Carnaval ao lado do namorado, o jornalista Fábio Arruda, 54. O local fica em Corumbau, no distrito de Prado, Litoral Sul da Bahia.>

O espaço é uma mistura de boa estrutura, natureza, paraíso e tranquilidade absoluta. De frente para a praia de Corumbau, uma das regiões mais isoladas na cidade, o hotel está imerso numa reserva natural preservada de mais de 50 mil m2. "Localizado em uma praia extensa, quase deserta, com areia macia e branca e mar calmo e cristalino, o Vila Naiá oferece a seus hóspedes uma oportunidade de distanciamento do mundo urbano, aliada ao slow living local, em que a natureza proporciona um verdadeiro estímulo aos sentidos", diz a descrição do empreendimento.>

Eleito pela Condé Nast Traveller um dos melhores hotéis praianos do mundo, o hotel é composto por casas de madeira, piscina e restaurante de frente para a praia. A maior parte da estrutura fica suspensa, para intervir o mínimo possível na natureza.>

Ao todo, são 8 suítes, divididas em duas casas de dois quartos e uma com quatro. Todas feitas com as mesmas características das moradas dos pescadores da região: em cima de palafitas, com forro de tajubilhas e pintadas com argila das falésias que ficam ali perto. >

As acomodações possuem ar-condicionado, camas macias, banheiros amplos, decoração entre o rústico e o que há de mais legal no design. Todos os quartos incluem mesa de trabalho, varanda com vista para o jardim e alguns deles possuem vista para o mar. >

Com terraço, o hotel 5 estrelas tem ainda restaurante com pratos típicos da culinária brasileira, além de servir café da manhã nas opções continental, vegetariano e vegano. O espaço também oferta bicicletas, stand-ups, frescobol e caiaques para os hóspedes, além de oferecer serviço de massagem.>

Como chegar?>

Para chegar lá, basta ir de avião até o aeroporto de Porto Seguro e seguir uma viagem de 4 horas de carro ou 20 minutos de helicóptero. Para quem estiver em Trancoso, fica a menos de 1 hora de lancha da Praia do Espelho. Já para quem sai de Caraíva, a distância é de aproximadamente meia hora. >

Quanto custa?>