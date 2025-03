FAMOSOS

Ana Maria Braga curte Carnaval agarradinha com o namorado e recebe elogios por corpão aos 75 anos

Enquanto está de folga, os apresentadores Fabricio Battaglini e Talitha Morete comandam o Mais Você

No Instagram, a apresentadora compartilhou fotos e vídeos aproveitando o cenário paradisíaco. Em um vídeo, Ana Maria caminha pela praia e mostra aos seguidores um trecho do lugar. Ela não revelou qual praia escolheu para descansar.>

"Um dos meus refúgios favoritos. Esse pedacinho da Bahia, com suas praias de areia branca e mar cristalino, parece intocado. Caminhar por aqui é como pisar no paraíso, a gente até esquece do mundo. Longe do barulho e da pressa", escreveu a apresentadora.>