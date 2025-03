FAMOSOS

Conservadora, Antonia Fontenelle entra para plataforma de conteúdo adulto: 'A vida é diversa e sem limites'

Apresentadora está morando em Las Vegas, nos EUA

Recentemente, Antonia se mudou para Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela pretende lançar o The Lady Fontenelle Show, seu talk show. "Las Vegas é um lugar incrível para viver, com o pôr do sol mais bonito que já vi e sol todos os dias, até no inverno", disse ela.>