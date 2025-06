Sono tranquilo

Manchas amarelas no travesseiro? Saiba resolver

Não jogue fora; entenda a origem das manchas e aprenda truques caseiros para recuperar a brancura do seu travesseiro

Essas marcas, que podem ter um aspecto desagradável e até causar maus odores, são frequentemente resultantes do suor e da saliva que entram em contato constante com a superfície durante o sono. A poeira e sujeira também contribuem para isso.>

Apesar da impressão negativa, as manchas amareladas típicas são geralmente inofensivas e não motivo para grande preocupação. É essencial, no entanto, distingui-las de sinais de mofo, que exigem uma ação diferente e imediata.>

Diferenciando mancha de mofo

É fundamental entender a diferença entre uma mancha amarelada comum e o mofo. Enquanto as manchas inofensivas surgem pela interação com nosso corpo e o ambiente, o mofo indica um problema mais grave de umidade e pode ser prejudicial.>

Conforme o portal alemão Utopia, as marcas de mofo são visivelmente distintas, aparecendo um pouco mais escuras e pontilhadas em comparação com a coloração amarela. Preste atenção a esses detalhes para tomar a decisão correta.>

Para combater as manchas amareladas, a boa notícia é que a higienização é a resposta. Você pode recorrer a remédios caseiros bem acessíveis. O vinagre é um deles: basta deixá-lo de molho na solução por, no máximo, duas horas antes de lavar.>

Não se esqueça do poder natural do sol. Expor o travesseiro ao sol após a limpeza pode ajudar a clarear as manchas, já que os raios solares têm um efeito descolorante. Lembre-se de evitar essa técnica em travesseiros com cores vibrantes.>