ALIMENTAÇÃO

Análise profissional revela o que realmente há nos nuggets de frango

Investigação expõe ingredientes ocultos nos nuggets vendidos por redes famosas

Na correria do dia a dia, recorrer a fast-foods virou hábito comum. Mas você já parou para pensar no que realmente está comendo quando escolhe nuggets de frango? >

Além do frango, os produtos contam com espessantes, realçadores de sabor, aromatizantes artificiais e até derivados de algas. Tudo isso com o objetivo de realçar o gosto e aumentar a durabilidade dos alimentos.>