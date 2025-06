ABUSADOR

Criminoso gasta quase R$ 800 mil para casar com menina de 9 anos na Disney Paris e é preso

Evento de luxo foi interrompido após alerta de funcionários; criminoso usou documentos falsos e identidade falsa

Um britânico de 39 anos, foragido por crimes sexuais contra menores no Reino Unido, foi preso na Disneyland Paris após tentar encenar um casamento com uma menina de apenas 9 anos. A cerimônia aconteceria no sábado (21), em frente ao Castelo da Bela Adormecida, e foi interrompida por funcionários do parque, que acionaram a polícia ao notar a presença da criança vestida como noiva.>