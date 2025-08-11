ESTADO DE SAÚDE

MC 7Kssio está em processo de extubação e tem 'respondido a estímulos'

Cantor de pagode baiano sofreu acidente na última segunda e está internado em hospital de Salvador

F Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:34

7Kassio passou por duas cirurgias Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor de pagode baiano MC 7Kssio sofreu um grave acidente envolvendo duas motocicletas na noite da última segunda-feira (4), em Lauro Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas parece que após ser internado no hospital Geral do Estados (HGE), o artista tem respondido bem ao tratamento.

Dono de hits como ‘Senta na 9’, ‘De Copão Na Mão’ e ‘Vai Toma Toma’, o artista inclusive está em processo de extubação e vem respondendo a estímulos, de acordo com a assessoria de 7Kssio. A extubação é a remoção do tubo endotraqueal (TET), a última etapa da liberação do paciente do ventilador mecânico.

“Já abriu os olhos e vem respondendo bem aos estímulos. O quadro é estável e com sinais claros de evolução”, diz post publicado no perfil do Instagram de Janderson Santana Abrão, assessor do cantor. No acidente que envolveu duas motocicletas na Rua Doutor Ferino de Souza Filho, uma estava sendo conduzida pelo cantor e a outra por um motorista ainda não identificado. Motoristas que estavam no local ajudaram o artista e prestaram socorro.

Vídeos que circularam nas redes sociais no dia do acidente mostram o artista gritando de dor e com ferimentos nas pernas. Uma campanha para doação de sangue chegou a ser feita nas redes sociais para ajudar o artista. A publicação solicitava que as pessoas que tivessem interesse em doar se dirigissem ao Hemoba.

De acordo com a produção da TV Bahia, o artista quebrou o fêmur, a tíbia e teve fraturas no pé. Ele fez uma cirurgia na manhã da última terça-feira (5). No dia seguinte, na quarta-feira (6), ele passou por outra cirurgia para colocar fixadores na perna e no pé.