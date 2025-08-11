Acesse sua conta
Mãe e filha mortas por sargento do Exército foram achadas abraçadas na cama

Suspeito pelo crime tirou a própria vida em seguida

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:27

Gabrielly Simões Silva, de 21 anos, e sua filha, Jade Carolina Simões Martins
Gabrielly Simões Silva, de 21 anos, e sua filha, Jade Carolina Simões Martins Crédito: Reprodução

Gabrielly Simões Silva, de 21 anos, e sua filha, Jade Carolina Simões Martins, de um ano, foram encontradas mortas abraçadas na cama do quarto da casa da família em Santos, litoral de São Paulo. Segundo o delegado João Octávio de Melo, Gabrielly estava deitada “abraçada a uma criança”, a filha dela. “Dá essa impressão de que ela estava protegendo e beijando a filha”, afirmou ao G1.

O crime ocorreu no domingo (10), Dia dos Pais. O responsável pelos disparos foi o marido de Gabrielly e pai da criança, o sargento do Exército Pedro Henrique Martins, de 24 anos, que em seguida tirou a própria vida.

O corpo do sargento foi encontrado também no quarto, sentado e encostado na parede. Uma arma de fogo estava caída no chão, perto dele.

Sargento matou mulher e filha

Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins
Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins por Reprodução
Sargento Pedro Henrique Martins
Sargento Pedro Henrique Martins por Reprodução
1 de 4
Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins por Reprodução

A Polícia Militar chegou ao local, no Morro Nova Cintra, por volta das 4h, após denúncia de tiros. Pai, mãe e filha já estavam mortos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou em nota que a pistola foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado como feminicídio seguido por suicídio.

O Comando Militar do Sudeste (CMSE) divulgou nota lamentando a morte. "Por não se tratar de crime militar, as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Assim, todas as informações e esclarecimentos referentes ao caso devem ser obtidos junto à autoridade policial competente", informou a instituição.

