FORA DO AR?

Black Friday e 13º juntos: clientes reclamam de instabilidade do Bradesco

Usuários foram às redes socias relatar dificuldade; Downdetector indica que problema começou às 12h27

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:06

App do Bradesco Crédito: Divulgação

A sexta-feira mais movimentada do comércio brasileiro - marcada pela Black Friday e pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário -registrou queixas de clientes do Bradesco sobre instabilidade nos canais digitais do banco. Nas redes sociais, usuários relataram lentidão, quedas no aplicativo e dificuldades para realizar Pix, consultar saldo e efetuar pagamentos.

Segundo os relatos, as falhas começaram no início da tarde. O site DownDetector, que monitora reclamações sobre sistemas fora do ar, aponta um início dos problemas às 12h27, mostrando crescimento nas queixas a partir dessa hora, com pico às 12h49. Nas redes sociais, as reclamações se somavam.

"App do @Bradesco caiu justamente na hora do almoço ta de sacanagem", reclamou um usuário. "Minha conta do Bradesco não tá abrindo de jeito nenhum", lamento outro. Outra reclamou por não conseguir comprar uma oferta. "Bradesco vive fora agora, também nem pra abrir o pix pra comprar meu som do carro pqp que odio", escreveu.

Até o momento, não há um posicionamento oficial do Bradesco sobre a origem do problema. Em situações semelhantes, bancos costumam atribuir a lentidão ao alto volume de acessos em datas de grande movimentação financeira - como a Black Friday, que concentra milhões de operações simultâneas.