Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Black Friday e 13º juntos: clientes reclamam de instabilidade do Bradesco

Usuários foram às redes socias relatar dificuldade; Downdetector indica que problema começou às 12h27

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:06

App do Bradesco
App do Bradesco Crédito: Divulgação

A sexta-feira mais movimentada do comércio brasileiro - marcada pela Black Friday e pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário -registrou queixas de clientes do Bradesco sobre instabilidade nos canais digitais do banco. Nas redes sociais, usuários relataram lentidão, quedas no aplicativo e dificuldades para realizar Pix, consultar saldo e efetuar pagamentos.

Segundo os relatos, as falhas começaram no início da tarde. O site DownDetector, que monitora reclamações sobre sistemas fora do ar, aponta um início dos problemas às 12h27, mostrando crescimento nas queixas a partir dessa hora, com pico às 12h49. Nas redes sociais, as reclamações se somavam.

"App do @Bradesco caiu justamente na hora do almoço ta de sacanagem", reclamou um usuário. "Minha conta do Bradesco não tá abrindo de jeito nenhum", lamento outro. Outra reclamou por não conseguir comprar uma oferta. "Bradesco vive fora agora, também nem pra abrir o pix pra comprar meu som do carro pqp que odio", escreveu. 

Black Friday do Center Lapa

Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
1 de 8
Ofertas do Center Lapa por Divulgação

Até o momento, não há um posicionamento oficial do Bradesco sobre a origem do problema. Em situações semelhantes, bancos costumam atribuir a lentidão ao alto volume de acessos em datas de grande movimentação financeira - como a Black Friday, que concentra milhões de operações simultâneas.

O Procon orienta que consumidores que tiverem prejuízos documentem as tentativas de pagamento e registrem reclamação, especialmente quando a falha impedir a conclusão de uma compra anunciada em oferta.

Tags:

Bradesco

Mais recentes

Imagem - Menino de 5 anos morre após cair de janela sem proteção de prédio

Menino de 5 anos morre após cair de janela sem proteção de prédio
Imagem - Ex-sócio de boate ícone da música eletrônica é encontrado morto em Balneário Camboriú

Ex-sócio de boate ícone da música eletrônica é encontrado morto em Balneário Camboriú
Imagem - PGR recomenda prisão domiciliar para general Augusto Heleno

PGR recomenda prisão domiciliar para general Augusto Heleno

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo