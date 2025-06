FESTEJOS

Confira a ordem das atrações do São João no Pelourinho nesta terça-feira (24)

Artistas vão se apresentar na ladeira e no largo Quincas Berro D’Água

Para os que ainda tem energia para forrozear, a terça-feira (24), último dia da programação de shows no São João do Pelourinho, ainda reserva atrações para agitar o público. Ao todo, são 12 atrações que vão subir aos palcos do Largo do Pelourinho, na ladeira, e no Largo Quincas Berro D’Água, onde a festa começa com apresentações a partir das 17h30. >