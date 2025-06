BAÚ DO MARROM

Para não esquecer: Depois do São João ainda tem São Pedro, o protetor dos pescadores e das viúvas

Algumas cidades do interior da Bahia costumam comemorar Pedro, considerado o primeiro papa da Igreja Católica

Osmar Marrom Martins

Publicado em 21 de junho de 2025 às 11:00

São Pedro Crédito: Divulgação

O mês de junho é conhecido pelos festejos em louvor aos três santos católicos: Antônio, João e Pedro. Principalmente no Nordeste onde a tradição é mantida com muito fervor. Considerado o Santo Casamenteiro, Santo Antônio (13 de junho) o mais popular entre os três, é comemorado com uma trezena (13 dias de reza) que termina em festa. A fama de casamenteiro foi até cantada numa música de Lamartine Babo: ‘Eu pedi numa oração, ao querido São João, que me desse um matrimônio, São João disse que não Isto é lá com Santo Antônio”. >

Enquanto Santo Antônio é cultuado no lado religioso, São João (24 de junho) é mais pelo lado profano. Do santo mesmo, que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão ninguém fala. Mas a sua festa é a mais querida da Bahia ao Maranhão, nos nove estados da Região Sudeste. Cada um mantendo a tradição com muita festa, cantoria, as iguarias à base do mês julho principalmente, a fogueira tradicional, a dança das quadrilhas e todo o vestuário.>

Mas é na Bahia onde a festa é comemorada em mais de 300 cidades e costuma atrair muitos visitantes. Daí, ao contrário de Pernambuco e Paraíba que concentram os festejos nas cidades de Caruaru e Campina Grande e disputam para saber qual o maior São João do mundo, aqui é festa em todo o canto.>

Algumas cidades, ultimamente tem se destacado pelo investimento que as prefeituras fazem a exemplo de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Serrinha entre outras. Inclusive essa iniciativa das prefeituras contratando as grandes atrações, fez com que as chamadas festas privadas como Piu Piu, Forró do Bosque e Forró do Lago, Sfrega entre outras acabassem.>

Quando o mês de junho está perto de acabar, aí vem o São Pedro (29 de junho) considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. “Ele é frequentemente associado a essa proteção devido ao fato de ter sido casado e também por ser considerado o guardião das chaves do céu, o que lhe confere um papel de intercessor para aqueles que perderam seus cônjuges. Além disso, há uma tradição que remonta ao passado, onde São Pedro era celebrado como protetor dos pescadores, e como muitos pescadores eram viúvos, essa associação acabou se estendendo também às viúvas”. >

Mas são poucas as cidades que festejam a exemplo de Itabuna, Paulo Afonso, Valença, entre outras. Há uma teoria que essas cidades preferem comemorar o São Pedro porque é muito menos concorrido do que o São João quando o cachê dos artistas estão muito valorizados e quase não se encontram as grandes atrações que estão com agenda lotada.>

Mas para quem não perde uma festa o mês de junho é um prato feito. E na Bahia em especial ainda tem o 2 de julho, data comemorativa à nossa independência.>