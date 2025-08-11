Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médico-legista é investigado no golpe de R$ 45 mil contra pacientes em busca de cirurgias

Casal preso revelou o nome do suspeito durante interrogatório na polícia

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:00

Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana Crédito: Dilvulgação

Um médico-legista do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana é investigado no golpe em que cirurgias eram cobradas, mas não realizadas.

O nome dele, que também é cirurgião-geral numa instituição filantrópica da região, veio à tona logo após a prisão de um casal nesta quinta (07), acusado de lucrar com a farsa R$ 45 mil.  

A mulher, quando funcionária da unidade de saúde, recebia R$ 3 mil por semana do médico para direcionar as cirurgias para ele. Na ocasião, ela foi demitida por isso. A Coluna pediu um posicionamento do DPT.

Procurado, o DPT informou, em nota, "que desconhece o fato relatado e, até o momento, não recebeu qualquer notificação sobre o assunto através dos seus canais formais de comunicação- Corregedoria e/ou Ouvidoria".

"O DPT esclarece ainda que qualquer desvio de conduta eventualmente praticado por servidor desta Instituição será devidamente apurado pela unidade competente", acrescentou.

Colapso no DPT de Feira de Santana

Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Dilvulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Dilvulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação
Bairro do Tomba, em Feira de Santana por Reprodução/Youtube
Corpo passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica por Wendel de Novais/CORREIO
Polícia técnica faz perícia após morte de jovem em Fazenda Coutos por Wendel de Novais/CORREIO
Perícia da Polícia Civil por Blog doS ena
Polícia técnica faz perícia em Santa Cruz por Arisson Marinho/CORREIO
Segundo a Polícia Civil, o laudo da perícia necroscópica é aguardado para esclarecer a causa da morte por Divulgação/ PC
Polícia faz a perícia em Mata de São João por Wendel de Novais/CORREIO
Departamento de Polícia Técnica fez perícia no local por Marina Silva/CORREIO
DPT por Divulgação
DPT/ILHÉUS por Reprodução/TV Santa Cruz
DPT está na cena do crime por Arisson Marinho
1 de 22
Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana por Divulgação

Leia mais

Imagem - Major é preso ao tentar entregar celular para detento na Cadeia Pública; saiba mais

Major é preso ao tentar entregar celular para detento na Cadeia Pública; saiba mais

Imagem - Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Imagem - 'Roceirinho', de homem do campo a líder de facção: saiba mais sobre o terror do Recôncavo

'Roceirinho', de homem do campo a líder de facção: saiba mais sobre o terror do Recôncavo

Mais recentes

Imagem - Celular no presídio: major acusado de entregar aparelho a detento teria driblado a revista

Celular no presídio: major acusado de entregar aparelho a detento teria driblado a revista
Imagem - Toro ganha novo visual e tem mudanças técnicas; confira o que mudou

Toro ganha novo visual e tem mudanças técnicas; confira o que mudou
Imagem - Capitão da PM já investigado é citado em nova operação por tráfico de armas

Capitão da PM já investigado é citado em nova operação por tráfico de armas

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil