COLUNA BRUNO WENDEL

Médico-legista é investigado no golpe de R$ 45 mil contra pacientes em busca de cirurgias

Casal preso revelou o nome do suspeito durante interrogatório na polícia

Bruno Wendel

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:00

Caos na Perícia Criminal de Feira de Santana Crédito: Dilvulgação

Um médico-legista do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana é investigado no golpe em que cirurgias eram cobradas, mas não realizadas.

O nome dele, que também é cirurgião-geral numa instituição filantrópica da região, veio à tona logo após a prisão de um casal nesta quinta (07), acusado de lucrar com a farsa R$ 45 mil.

A mulher, quando funcionária da unidade de saúde, recebia R$ 3 mil por semana do médico para direcionar as cirurgias para ele. Na ocasião, ela foi demitida por isso. A Coluna pediu um posicionamento do DPT.

Procurado, o DPT informou, em nota, "que desconhece o fato relatado e, até o momento, não recebeu qualquer notificação sobre o assunto através dos seus canais formais de comunicação- Corregedoria e/ou Ouvidoria".

"O DPT esclarece ainda que qualquer desvio de conduta eventualmente praticado por servidor desta Instituição será devidamente apurado pela unidade competente", acrescentou.