COLUNA BRUNO WENDEL

Celular no presídio: major acusado de entregar aparelho a detento teria driblado a revista

Militar foi exonerado do cargo de coordenador do BG

Bruno Wendel

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:00

Policial Militar Crédito: Vitor Barreto/SSP

O major do Batalhão de Guardas da PM, Almir Bispo dos Santos, preso no dia 4 por suspeita de entregar um celular para uma mulher que visitaria um detento da Cadeia Pública em Salvador, teria “driblado” a revista. Segundo fontes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o militar teria passado o aparelho para a visitante logo após ela ser inspecionada pelos policiais penais.

Nesta quarta (06), o advogado do major apresentou a versão do seu cliente. "Ele trabalha naquele local, mas há uma distância muito grande entre estar ali cumprimentando algumas pessoas e facilitar ou introduzir objetos eletrônicos no presídio", disse o advogado Vivaldo Amaral, na entrada do Batalhão de Choque da PM, onde o militar está preso.

O advogado também rebateu as acusações de que o major faria parte de uma facção.