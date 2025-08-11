Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celular no presídio: major acusado de entregar aparelho a detento teria driblado a revista

Militar foi exonerado do cargo de coordenador do BG

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:00

Policial Militar
Policial Militar Crédito: Vitor Barreto/SSP

major do Batalhão de Guardas da PM, Almir Bispo dos Santos, preso no dia 4 por suspeita de entregar um celular para uma mulher que visitaria um detento da Cadeia Pública em Salvador, teria “driblado” a revista. Segundo fontes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o militar teria passado o aparelho para a visitante logo após ela ser inspecionada pelos policiais penais.

 Nesta quarta (06), o advogado do major apresentou a versão do seu cliente. "Ele trabalha naquele local, mas há uma distância muito grande entre estar ali cumprimentando algumas pessoas e facilitar ou introduzir objetos eletrônicos no presídio", disse o advogado Vivaldo Amaral, na entrada do Batalhão de Choque da PM, onde o militar está preso. 

O advogado também rebateu as acusações de que o major faria parte de uma facção.  

Major preso ao levar celular para detento

Complexo Penitenciário da Mata Escura por Marina Silva/CORREIO
Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador por Marina Silva
Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador por Marina Silva
Um homem foi flagrado tentando Conjunto Penal Masculino de Salvador, no Complexo da Mata Escura , tentando acessar a área de segurança da Penitenciária Lemos de Brito (PLB) por Divulgação
Complexo Penitenciário da Mata Escura por Divulgação/MPBA
Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador por Seap/Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícia Militar atua na Operação Força Total durante todo o dia por Divulgação / Ascom PM
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 13
Complexo Penitenciário da Mata Escura por Marina Silva/CORREIO

Leia mais

Imagem - Tráfico de armas: esquema que conta com PMs inclui advogada e lideranças do CV

Tráfico de armas: esquema que conta com PMs inclui advogada e lideranças do CV

Imagem - Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Imagem - Bebidas importadas e até banheiro exclusivo: veja os privilégios que líderes do BDM tinham na PLB

Bebidas importadas e até banheiro exclusivo: veja os privilégios que líderes do BDM tinham na PLB

Mais recentes

Imagem - Médico-legista é investigado no golpe de R$ 45 mil contra pacientes em busca de cirurgias

Médico-legista é investigado no golpe de R$ 45 mil contra pacientes em busca de cirurgias
Imagem - Toro ganha novo visual e tem mudanças técnicas; confira o que mudou

Toro ganha novo visual e tem mudanças técnicas; confira o que mudou
Imagem - Capitão da PM já investigado é citado em nova operação por tráfico de armas

Capitão da PM já investigado é citado em nova operação por tráfico de armas

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil