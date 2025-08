PM

Defesa nega que major preso por suspeita de entregar celular a dentento faça parte de facção: 'Cumprimentava pessoas'

Major Almir Bispo dos Santos foi exonerado do Batalhão de Guardas (BG) e segue preso na Coordenação de Custódia Provisória (CCP)

A defesa do major da Policia Militar da Bahia, Almir Bispo dos Santos, preso na segunda-feira (4), por suspeita de entregar um celular para uma mulher que visitaria um detento da Cadeia Pública, no Complexo Penal da Mata Escura, disse que seu cliente estava "cumprimentando algumas pessoas" quando foi surpreendido com a denúncia do policial penal. >

"Ele trabalha naquele local, mas há uma distância muito grande entre estar ali cumprimentando algumas pessoas e facilitar ou introduzir objetos eletrônicos no presídio", disse o advogado de defesa Vivaldo Amaral, em entrevista coletiva na entrada do Batalhão de choque da PM em Lauro de Freitas na tarde desta quarta-feira (6).>

O advogado também rebateu as acusações de que o major faria parte de uma facção criminosa. "Imputaram de modo absurdo a participação dele em uma organização criminosa e entendemos que isso não é verdade, no decorrer da instrução criminal, nós vamos provar que ele é inocente", afirmou.>

Questionado sobre o vínculo com o policial penal que fez a denúncia, Amaral confirmou que Almir conhecia o agente, mas não deu detalhes sobre a relação entre militares. "Ele conhecia o policial que fez a denúncia até porque ele está no sistema prisional há 17 anos sem nenhuma mácula na ficha.">

Almir Bispo dos Santos Filho foi exonerado do cargo de coordenador II do Batalhão de Guardas (BG). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (5). Questionada, a PM não comentou sobre o assunto e declarou que "reafirma seu compromisso com a transparência, a disciplina e a ética, assegurando que todos os procedimentos serão conduzidos com a seriedade e imparcialidade que o caso requer.">