Ciro Gomes vai participar de evento da Fundação Índigo na Bahia; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:51
O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) participará de um evento promovido pela Fundação Índigo, instituto comandado pelo vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto.
O encontro vai debater os impactos da seca, que tem atingido diversos municípios da Bahia, e acontecerá em Irecê, na região Centro-Norte do estado, no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira.
A Fundação Índigo tem realizado uma série de debates sobre temas estruturais do país. Em Salvador, já foram promovidos encontros para discutir a situação da segurança pública e da saúde na Bahia.