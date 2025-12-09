Acesse sua conta
Ciro Gomes vai participar de evento da Fundação Índigo na Bahia; saiba mais

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:51

Ciro Gomes
Ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) participará de um evento promovido pela Fundação Índigo, instituto comandado pelo vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto.

O encontro vai debater os impactos da seca, que tem atingido diversos municípios da Bahia, e acontecerá em Irecê, na região Centro-Norte do estado, no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira.

A Fundação Índigo tem realizado uma série de debates sobre temas estruturais do país. Em Salvador, já foram promovidos encontros para discutir a situação da segurança pública e da saúde na Bahia.

