Capitão da PM já investigado é citado em nova operação por tráfico de armas

Processo apura atuação do Comando Vermelho em Feira de Santana

  Bruno Wendel

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:00

Apesar de ter a prisão revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em maio deste ano, o capitão da Polícia Militar Mário das Neves Grunfeld está atrelado em mais uma investigação de compra e venda de armas para facções criminosas na Bahia. 

Desta vez, o nome dele aparece na “Operação Skywelker” do Ministério Público Estadual (MPBA), que mira a atuação do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana. Embora a denúncia do dia 28 de junho tenha 32 pessoas e o nome dele não consta na lista, o militar é citado por receber “uma quantia expressiva” da dona de uma empresa de limpeza usada para “lavar” dinheiro do CV.

"Enviou uma quantia expressiva para o capitão da Policia Militar do Estado da Bahia Mauro das Neves Grunfeld, que foi preso em um desdobramento da denominada “Operação Fogo Amigo”, que investiga uma organização criminosa especializada na venda de armas e munições ilegais para facções dos Estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco", diz trecho da denúncia. 

A empresa movimentou mais de um milhão entre abril e setembro de 2022, montante incompatível com a renda declarada.  

Capitão da PM é citado em outro processo de tráfico de armas

Mauro das Neves Grunfeld por Reprodução

