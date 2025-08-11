Acesse sua conta
Tráfico de arma reincidente, driblando revista e médico-legista investigado

Confira a coluna na íntegra

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 05:00

Tráfico de armas: capitão da PM é citado mais mais vez 

Apesar de ter a prisão revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em maio deste ano, o capitão da Polícia Militar Mário das Neves Grunfeld está atrelado em mais uma investigação de compra e venda de armas para facções criminosas na Bahia.  Desta vez, o nome dele aparece na “Operação Skywelker” do Ministério Público Estadual (MPBA), que mira a atuação do Comando Vermelho (CV) em Feira de Santana.

Embora a denúncia do dia 28 de junho tenha 32 pessoas e o nome dele não consta na lista, o militar é citado por receber “uma quantia expressiva” da dona de uma empresa de limpeza usada para “lavar” dinheiro do CV.

A empresa movimentou mais de um milhão entre abril e setembro de 2022, montante incompatível com a renda declarada.  

Crédito: Reprodução

Major teria driblado revista em presídio  

O major do Batalhão de Guardas da PM, Almir Bispo dos Santos, preso no dia 4 por suspeita de entregar um celular para uma mulher que visitaria um detento da Cadeia Pública em Salvador, teria “driblado” a revista.

Segundo fontes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o militar teria passado o aparelho para a visitante logo após ela passar pela inspeção dos policiais penais.  Nesta quarta (06), o advogado do major apresentou a versão do seu cliente.

"Ele trabalha naquele local, mas há uma distância muito grande entre estar ali cumprimentando algumas pessoas e facilitar ou introduzir objetos eletrônicos no presídio", disse o advogado Vivaldo Amaral, na entrada do Batalhão de Choque da PM, onde o militar está preso. O advogado também rebateu as acusações de que o major faria parte de uma facção.  

Crédito: Vitor Barreto/SSP

Médico-legista é investigado

Um médico-legista do DPT de Feira de Santana é investigado no golpe em que cirurgias eram cobradas, mas não realizadas.

O nome dele, que também é cirurgião-geral numa instituição filantrópica da região, veio à tona logo após a prisão de um casal nesta quinta (07), acusado de lucrar com a farsa R$ 45 mil.  

A mulher, quando funcionária da unidade de saúde, recebia R$ 3 mil por semana do médico para direcionar as cirurgias para ele. Ela foi demitida por isso.

Crédito: Dilvulgação

