Advogado acusa Justiça do Trabalho de gordofobia estrutural na nova sede

Cadeira destina à pessoa obesa foi colocada em destaque e debaixo de dois telões

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 14:49

Advogado faz denúncia de gorbofobia no TRT-BA Crédito: Divulgação

O que era para ser um atendimento humanizado, virou polêmica na manhã desta quarta-feira (06), na nova sede do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia (TRT-BA), na Avenida Paralela. Em um dos andares do Fórum 2 de Julho, onde desde o dia 30 de junho funcionavam as Varas do Trabalho que estavam no Comércio, foi instalada uma cadeira para pessoas obesas. No entanto, para o advogado Ives Bittencourt, em vez de garantir dignidade, “o que se viu foi um ato simbólico de exposição e humilhação”. >

Enquanto as demais cadeiras foram organizadas em fileiras laterais, a única cadeira maior foi colocada isolada no centro da sala, voltada para frente e exatamente debaixo de telões na 9ª Vara, situada no 12º andar. “Transformando qualquer pessoa que ali se sentasse em um alvo visível, um ‘espetáculo’ involuntário, uma vitrine de exceção. É o que chamamos de gordofobia estrutural com verniz de acessibilidade”, diz o Bittencourt, que faz parte da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seção Bahia. >

O advogado, que chegou ao prédio para participar de uma audiência no início da manhã, gravou um vídeo para fazer a denúncia. “Não basta oferecer um espaço. É preciso respeitar o direito de existir sem constrangimento, sem ser reduzido a uma anomalia exposta no meio da sala. Quando a única cadeira adequada a corpos gordos é destacada como exceção e colocada em evidência, o que se produz é mais exclusão, não acolhimento”, declara ele. >

Para Bittencourt, “esse gesto, mesmo que não intencional, revela como o sistema trata corpos gordos: não como parte da norma, mas como um desvio a ser marcado”. “A arquitetura e o mobiliário institucional seguem reproduzindo a ideia de que só há um tipo legítimo de corpo — e todos os outros precisam se adaptar ou se esconder”, declara. >

Em nota, o TRT-BA informou que "a mudança do Tribunal Regional do Trabalho para a nova sede na Avenida Paralela ocorreu recentemente e, em alguns andares, a disposição dos assentos ainda está sendo ajustada". "O objetivo é proporcionar a acomodação de todos os usuários, atendendo à diversidade do público", diz o posicionamento. >

Leia nota na íntegra:>

Esclarecemos que a Justiça do Trabalho preza pela inclusão, acessibilidade e pelo tratamento digno a todas as pessoas.>

A mudança do Tribunal Regional do Trabalho para a nova sede na Avenida Paralela ocorreu recentemente e, em alguns andares, a disposição dos assentos ainda está sendo ajustada. O objetivo é proporcionar a acomodação de todos os usuários, atendendo à diversidade do público>