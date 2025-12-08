Do Paraguai, líder do BDM coordena ações criminosas na Bahia; veja o que se sabe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:00
Apontado como líder do Bonde do Maluco (BDM), Fábio Souza Santos, o “Geleia”, está escondido no exterior desde 2023, segundo aponta o processo que deu origem à “Operação Anátema”. De acordo com a investigação, ele está acompanhado da mulher.
“Os principais líderes da facção, ‘Geleia’ e Nancy Simões Souza, encontram-se foragidos, homiziados no Paraguai, conforme a prova telemática, utilizando estrutura de lavagem de capitais na fronteira para custear essa evasão”, diz trecho da decisão que decretou a prisão de mais de 30 integrantes, em 26 de novembro deste ano.
Do Paraguai, líder do BDM coordena ações criminosas na Bahia