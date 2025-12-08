Acesse sua conta
Do Paraguai, líder do BDM coordena ações criminosas na Bahia; veja o que se sabe

A facção já lavou R$ 4,3 bilhões por meio de postos de combustíveis no estado

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:00

Geleia é um dos líderes do BDM
Geleia é um dos líderes do BDM Crédito: Reprodução

Apontado como líder do Bonde do Maluco (BDM), Fábio Souza Santos, o “Geleia”, está escondido no exterior desde 2023, segundo aponta o processo que deu origem à “Operação Anátema”. De acordo com a investigação, ele está acompanhado da mulher.

“Os principais líderes da facção, ‘Geleia’ e Nancy Simões Souza, encontram-se foragidos, homiziados no Paraguai, conforme a prova telemática, utilizando estrutura de lavagem de capitais na fronteira para custear essa evasão”, diz trecho da decisão que decretou a prisão de mais de 30 integrantes, em 26 de novembro deste ano.

Na semana passada, seis pessoas foram presas na segunda fase da operação na Bahia. Segundo a polícia, a organização criminosa já lavou R$ 4,3 bilhões por meio de postos de combustíveis no estado.

Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução

