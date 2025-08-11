Acesse sua conta
Quase 80% da população aprova a gestão do prefeito Bruno Reis

Esse é o segundo melhor desempenho do prefeito desde janeiro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:51

Isabela Suarez toma posse como presidente da Associação comercial da Bahia e reúne empresariado e autoridades baianas
Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em seu segundo mandato, o prefeito Bruno Reis continua bem avaliado pelos soteropolitanos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná mostra que 78% da população de Salvador aprova a gestão dele. Apenas 18,7% reprova e 3,2% preferiram não opinar. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 4 e 8 de agosto de 2025.

Desde janeiro de 2024 até agora essa é a sétima pesquisa realizada para avaliar o desempenho do político do União Brasil. O desempenho obtido dessa é o segundo melhor dentro da série realizada nesse período, só ficou abaixo do percentual obtido em outubro de 2024.

Ainda de acordo com a pesquisa, entre os entrevistados, 59,5% consideram a gestão do prefeito do União Brasil como ótima ou boa, enquanto 26,5% avaliam como regular. Desde janeiro de 2024, esse é o melhor desempenho obtido. Enquanto em janeiro de 2024 os que classificavam a gestão como ótima ou boa era de 49,4%, na última pesquisa antes da realizada este mês, em outubro de 2024, o percentual chegou a 57,7%.

O público ouvido foi de diferentes faixas etárias. Em todas elas, o prefeito obteve aprovação superior a 74%, no entanto, o melhor desempenho foi obtido entre a população que possui 60 anos ou mais, onde obteve aprovação de 81,3%, seguido dos moradores que possuem entre 35 e 44 anos, com 79,2%.

A aprovação de Bruno Reis também variou entre os diferentes bairros da cidade. O prefeito conquistou o maior percentual de aprovação no bairro de Valéria, onde é quase unanimidade, com 88,9%. No ranking de aprovação, os em que ele teve melhor avaliação são Subúrbio/ Ilhas 85,5%, Cabula/ Tancredo Neves 84,8% e Liberdade/ São Caetano 80,8%.

