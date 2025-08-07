CRIME

Golpe de R$ 45 mil: dupla é presa por enganar pacientes que buscavam cirurgias na Bahia

Prejuízo chega a R$ 45 mil

Maysa Polcri

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:24

Polícia Civil Crédito: Reprodução/Ascom PC

Uma mulher de 46 anos e um homem de 27 foram presos, na manhã desta quinta-feira (7), por aplicar golpes em idosos que buscavam cirurgias particulares. As investigações revelaram que a suspeita, que trabalhou em uma unidade de saúde de Feira de Santana, agendava procedimentos inexistentes e cobrava valores indevidos. O prejuízo chega a R$ 45 mil.

As prisões foram realizadas durante a Operação Panaceia, nas cidades baianas de Feira de Santana e Capela do Alto Alegre. Segundo a polícia, a mulher aplicava golpes mesmo após ser desligada da unidade de saúde. O suspeito preso é apontado como responsável por movimentar o dinheiro nas próprias contas bancárias, oferecendo suporte logístico ao golpe. As vítimas principais eram idosas em situação de vulnerabilidade.