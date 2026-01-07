Idosa tenta entrar em presídio com drogas e eletrônicos escondidos em muleta e chinelo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 22:16
Uma idosa, mãe de um detento, foi detida ao tentar entrar na Cadeia Pública de Salvador com drogas e equipamentos eletrônicos de comunicação. O material estava escondido na muleta que a mulher carregava e em seu chinelo. O flagrante foi realizado na tarde desta quarta-feira (7), por meio do uso da tecnologia do bodyscan.
Idosa foi flagrada com drogas e aparelhos eletrônicos na muleta e no chinelo
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a mulher foi descoberta imediatamente após passar pelo equipamento. Ela carregava dois smartwatches, dois carregadores de celular, dois cabos USB, um carregador por indução e aproximadamente 2 g de substância análoga à maconha.
Todos os procedimentos administrativos foram realizados, com a apresentação da visitante e do material apreendido à autoridade policial na Central de Flagrantes, para a adoção das medidas cabíveis.