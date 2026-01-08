PROMOÇÕES IMPERDÍVEIS

Queima de estoque: shoppings de Salvador oferecem descontos de até 80% em janeiro

Há promoção para produtos de segmentos como moda, casa, beleza e eletrônicos

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 06:00

Queima de estoque: shoppings de Salvador oferecem descontos de até 80% Crédito: Pedro Accioly

A tradicional queima de estoque de início de ano movimenta os shoppings de Salvador com promoções que chegam a 80% de desconto em diversos segmentos, como moda, casa, beleza e eletrônicos. As ações acontecem ao longo do mês de janeiro e variam conforme cada centro de compras. Confira abaixo as principais promoções:

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia reúne oportunidades para quem deseja renovar o guarda-roupa, a casa e aproveitar benefícios exclusivos.

Entre os destaques estão:

Camicado: até 40% de desconto em produtos selecionados;

Oh, Boy!: até 50% off em peças femininas;

Richards: descontos progressivos conforme a quantidade de peças;

Loungerie: até 50% off em moda íntima;

Alphabeto: até 40% de desconto em moda infantil.

Além das promoções nas lojas, o empreendimento lançou uma campanha especial de Verão com sorteio de kits da marca Stanley para clientes cadastrados no Programa de Benefícios.

A ação acontece durante todo o mês de janeiro. Para participar, é necessário estar cadastrado no aplicativo do shopping, enviar as notas fiscais das compras realizadas no período da promoção e ativar o benefício no app. Cada cliente recebe um número da sorte e concorre dentro da sua categoria.

Os sorteios contemplam três categorias:

Cliente 1 Estrela: kit com garrafa térmica de 709 ml, copos térmicos, cuia e tumbler;

Cliente 2 Estrelas: kit ampliado com garrafas térmicas, tumbler, porta-lata, growler, caneca e quencher térmico;

Cliente 3 Estrelas: kit premium com taça térmica, garrafa, shaker e copos térmicos.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping iniciou a primeira grande liquidação do ano com a campanha Abre Alas, que segue até o dia 15 de janeiro. Mais de 50 lojas participam da ação, com descontos de até 50% e, em alguns casos, chegando a 80%.

Marcas como Sephora, Adidas, Sacada, Loungerie, Hugo Boss, Oakley e Oh, Boy! oferecem produtos com até 50% de desconto. Já lojas como Pandora, Chica Fulô, Pernambucanas, A Fábrica, Decathlon, C&A e Magazine Luiza prometem reduções que variam entre 60% e 80%.

Também participam da liquidação operações como Tok&Stok Studio, Monte Carlo, O Boticário, Aramis, Soff, Tramontina Store, Alphabeto, Ellus, Brooksfield, Ray-Ban, Richards e Lança Perfume.

Parque Shopping Bahia

No Parque Shopping Bahia, lojas de diferentes segmentos oferecem produtos com valores abaixo do habitual, criando oportunidades para antecipar compras e começar o ano economizando.

Entre os destaques estão:

Riachuelo, Hering, C&A e A Fábrica: descontos de até 60% em peças selecionadas;

Polo Wear, Santa Lolla, Constance e Loungerie: até 50% off em moda e acessórios;

Ivan Joias: 50% de desconto;

Camicado: até 40% off em itens para casa;

O Boticário: até 50% de desconto em produtos selecionados;

VX Case: promoções de até 50% em itens da mesma categoria.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo realiza, no próximo sábado (10), a primeira edição do Bazar Paseo, com descontos de até 70%. O evento acontece das 9h às 20h, no térreo, em frente ao restaurante Soho, em formato concentrado de vendas.

A iniciativa reúne operações do segmento de moda com condições especiais. Entre as lojas participantes estão Foorli, Mubi, Vila 5, Dama, Costa Troppical, We Love Joias, Rosa Divina, Cacay, Camarim, Óticas Carol, Salty Vibe, Ladu, R do Sol, Luna Underwear, Ser by Ana e Patjolie.

Segundo o gerente geral do shopping, Joaquim Correia de Melo Neto, o bazar marca uma ação estratégica para valorizar as operações de moda e oferecer uma experiência diferenciada ao público.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela não realiza uma ação geral de liquidação, mas algumas lojas apresentam promoções pontuais.

Confira algumas ofertas:

Loungerie: calcinhas a R$ 19,90 e promoção “leve 10, pague 7” (linha Sweet Lace);

C&A: até 20% off em cosméticos e até 60% off em confecção;

Pernambucanas: camisetas infantis e adultas a partir de R$ 9,99.

Shopping Barra

O Shopping Barra realizou a tradicional Lavagem do Barra entre os dias 2 e 4 de janeiro, com descontos de até 60%. Algumas lojas seguem com promoções, como a C&A, que ainda oferece descontos de até 70%.

Ferreira Costa

A Ferreira Costa anunciou um saldão com descontos de até 50%, válido até o dia 24 de janeiro. A campanha acontece nas lojas dos Barris e da Paralela, além do site e do aplicativo da rede.

A ação é focada em economia doméstica e, segundo a empresa, impulsionou a procura em cerca de 30% no período pós‑Ano Novo.

Outros shoppings

Salvador Norte Shopping: não possui ação de liquidação geral;