VIRALIZOU

Baiana viraliza ao contar que avó transformou vestido caro em capa de travesseiro; veja desfecho

Caso aconteceu com a estudante Rebeca Pucino, de 17 anos

A baiana Rebeca Pucino, de 17 anos, viralizou no TikTok com um vídeo em que mostrava que a avó transformou um vestido de R$498 em uma capa de travesseiro.

No vídeo, publicado pela prima, a explicação: "Minha avó achou bonito e cortou, achando que era velho". O conteúdo tem mais de 42 mil curtidas e 470 mil visualizações. Nos comentários, as seguidoras entenderam o sofrimento da garota, que contou que chorou com o episódio.