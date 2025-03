FIQUE LIGADO

'Ainda Estou Aqui' já tem data para estrear no GloboPlay

Longa foi vencedor do Oscar 2025 como Melhor Filme Internacional

O premiado filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', que levou a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar, já tem data para estrear no streaming. A informação foi revelada durante a cerimônia da maior premiação do cinema do mundo.>