BRONQUIOLITE

Há dois dias no hospital, Virginia fala da internação do filho: ‘Sem previsão de alta’

O estado do menino não é grave, mas, ele está em tratamento intensivo

Virginia Fonseca segue com o coração apertado por causa do estado de saúde do seu filho caçula, José Leonardo, de apenas seis meses. O pequeno foi internado em um hospital no Rio de Janeiro, com bronquiolite no último sábado (1). >