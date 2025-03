DESABAFO

Internado, filho caçula de Virgínia respira com ajuda de oxigênio: 'Orem pelo nosso Josézinho'

Influenciadora fez desabafo e disse que filho está 'precisando de tratamento intensivo'

Virgínia Fonseca usou as redes sociais para desabafar sobre a internação do seu caçula, José Leonardo, de apenas cinco meses. O menino estava com mal-estar há alguns dias.>