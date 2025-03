TV

BBB 25: Baiano Vinícius vence prova do anjo e terá poder extra

Veja como será a dinâmica desta semana

O baiano Vinícius venceu a Prova do Anjo desta semana e está invicto. Além de não poder ser indicado ao paredão, o brother tem mais um poder extra: vai indicar algum dos dois escolhidos para do monstro para ir direto para a berlinda.>

Os escolhidos para o castigo do monstro - e consequentemente um dos emparedados pelo anjo Vinícius - foram Vilma e Maike.>

Nesta semana, tem outra novidade. Quem for colocado no Castigo do Monstro, não irá para a Xepa, caso já estej ano VIP.>