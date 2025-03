'PAREM DE JULGAR'

Rosiane Pinheiro rebate críticas ao corpo e revela que já sofreu aborto: 'Estou cansada, chega'

Ex-dançarina do grupo Gang do Samba explicou por que seu abdômen infla quando dança

Rosiane Pinheiro usou suas redes sociais, na manhã deste sábado (1º), para rebater as críticas que vem sofrendo por causa de seu corpo. A ex-dançarina do grupo Gang do Samba, de 50 anos, fez um desabafo após ser questionada por uma seguidora se estaria grávida. Ela é uma das musas do desfile da Vai-Vai, que acontece na madrugada deste domingo (3), em São Paulo.>