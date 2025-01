CARNAVAL

Rosiane Pinheiro choca ao publicar vídeo desfilando sem tapa-sexo: 'Caiu'

A dançarina de 50 anos não parou de sambar por causa do imprevisto

Rosiane Pinheiro, de 50 anos, mostrou que nada vai impedir que ela desfile lindamente pela Vai-Vai. A ex-dançarina do grupo Gang do Samba, sucesso nos anos 90, publicou um vídeo no qual aparece sambando na avenida sem nenhuma proteção íntima. Segundo ela, o tapa-sexo caiu e ela não parou de dançar.

De volta à avenida após 20 anos afastada do Carnaval, ela participou do ensaio técnico realizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite do último sábado (18). Com o corpo todo pintado, ela chegou a colocar o tapa-sexo, que não ficou preso.