FAMOSOS

Aos 50 anos, Rosiane Pinheiro tem corpo criticado após desfile: 'Fez lipo e já tá assim'

Enquanto uns internautas falaram que a baiana estava com "barriguinha de grávida", outro saíram em defesa da dançarina

Rosiane Pinheiro, ex-dançarina do grupo Gang do Samba, sucesso nos anos 90, foi alvo de críticas após publicar um vídeo no qual aparece nua durante o ensaio técnico da Vai-Vai para o Carnaval deste ano.

Outros usuários perguntaram se Rosiane estava grávida. "A pintura na barriga criou uma ilusão de ótica fazendo com que parecesse que está com barriguinha de grávida. Eu amo a Rosiane, mas eu não gostei dessa pintura corporal. Não entendi porque dessas faixas brancas com detalhes escuros com borrado, enfim, mas ela é uma mulher de personalidade, incrível precisa escolher melhor os looks", disse uma pessoa. "Nossa ela fez lipo há pouco tempo e já tá com a barriga assim", disse outra. "Estranho pq essa pintura não te valorizou ! De biquíni fica tão bonita mas assim tava tão grande que será que houve", disparou mais uma usuária do Instagram.