BBB 25

Daniele Hypolito se emociona ao revelar que não vai à praia por ter vergonha do próprio corpo

Ex-ginasta também não tem usado a piscina do BBB 25

A ex-ginasta Daniele Hypolito, de 40 anos, se emocionou durante uma conversa com o irmão, o também ex-atleta Diego Hypolito. No bate-papo, a sister decide falar sobre uma questão que aparenta ser muito delicada para ela.

"Quando você me chamava para ir à praia, sabe por que é que eu não ia?", inicia Dani. "Não faço a menor ideia", responde o irmão.

Emocionada, ela revela. "Porque eu estou com vergonha do meu corpo", disse visivelmente emocionada e com ar de tristeza.