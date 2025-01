FAMOSOS

Paolla Oliveira conta que perdeu contratos ao assumir corpo real

Atriz conta que 'chave' virou em 2023

Considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil, Paolla Oliveira revelou que perdeu contratos publicitários desde que decidiu assumir o seu corpo real, com celulite e imperfeições normais de qualquer pessoa.

“Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino", disse ao gshow.