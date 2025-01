FAMOSOS

Influencer presa por causa de 'jogo do Tigrinho' faz pedido inusitado na cadeia e é atendida

Com quase 7 milhões de seguidores, Ianka foi presa na terça-feira (14), junto com o marido

Presa na Operação Lance Final, que investiga fraudes em jogos de apostas, a influencer Ianka Cristini fez um pedido inusitado na primeira audiência do seu caso: usar sua cinta modeladora na cadeia.

Com quase 7 milhões de seguidores, Ianka foi presa na terça-feira (14), na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Além dela, o marido, o influenciador Bruno Martins, também foi detido na operação. A investigação investiga um suposto envolvimento dos influenciadores com o jogo Fortune Tiger, conhecido como 'Jogo do Tigrinho'.