É ISSO MESMO?

Sem perder o shape? Empresa brasileira lança cerveja com 10g de proteína

Beer Protein já está sendo comercializada

Já pensou em sentar em uma mesa de bar e curtir o jogo do seu time do coração tomando uma cervejinha, mas com benefícios parecidos com os dos shakes de proteína? Agora isso é possível, pelo menos segundo o que promete a empresa brasileira Beer Protein.