VULNERÁVEL

Suspeito de estuprar a sobrinha de 14 anos é preso na Bahia

Investigações apontam que crime ocorria no município de Terra Nova, na casa da vítima

Um homem, de 41 anos, foi preso nesta terça-feira (29), no município de Terra Nova, na região do Portal do Sertão, suspeito de estupro de vulnerável. A vítima é uma sobrinha dele, de apenas 14 anos. As investigações indicam que os abusos ocorriam na própria casa da garota.>