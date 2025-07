MUDANÇAS DE HUMOR

Saiba o que é hipomania, condição que afeta blogueira suspeita de furto em Salvador

Quadro é diferente de cleptomania, quando há incapacidade de resistir ao impulso de furtar objeto

Esther Morais

Publicado em 31 de julho de 2025 às 11:42

Priscila (Pri) Ruas Crédito: Reprodução/Redes sociais

A blogueira Priscila Ruas, presa em flagrante na terça (29) por tentar furtar uma calça em um shopping de Salvador, foi alvo de uma internação compulsória por hipomania. A informação foi confirmada pela mãe da influenciadora. Mas, afinal, do que se trata essa condição? >

Hipomania é uma manifestação do transtorno bipolar e se caracteriza por um desequilíbrio do estado de humor no qual surgem estados de excitação, euforia, insônia e pensamento acelerado. "É como se fosse uma adrenalina, que a faz querer comprar tudo", explicou a mãe.>

A situação ainda é diferente da cleptomania são condições distintas. A hipomania é um estado de humor elevado, com aumento da energia e atividade, enquanto a cleptomania é um transtorno do controle do impulso caracterizado pela incapacidade de resistir ao impulso de furtar objetos, mesmo que não haja necessidade ou valor material. Por isso, não haveria uma relação direta entre a tentativa de furto de Pri Ruas e sua condição psiquiátrica. >

Em geral, a hipomania dura pelo menos quatro dias consecutivos, não é grave o suficiente para afetar o funcionamento social ou profissional/escolar do paciente e não requer internação. Se fosse um quadro de mania - uma forma mais grave da manifestação dos sintomas -, haveria necessidade de hospitalização. >

Quais são os gatilhos?

Os gatilhos variam para cada pessoa, mas, é comum que uma situação ou ambiente altamente estimulante (por exemplo, muito barulho, luzes brilhantes, grandes multidões) ajude a desencadear um problema. >

Assim como uma grande mudança de vida (por exemplo, divórcio, casamento, perda de emprego), falta de sono e uso de substâncias, como drogas recreativas ou álcool.>

A hipomania é tratada com psicoterapia, medicamentos antipsicóticos e estabilizadores de humor.>

Relembre o caso

Pri Ruas foi detida na tarde de terça-feira (29), após furtar mercadoria em uma loja localizada no Shopping Paseo, no bairro Itaigara, em Salvador. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a suspeita é conduzida por um policial militar e deixa o estabelecimento com uma bolsa na cabeça. Funcionários e clientes aparecem filmando a saída da mulher.>

No mesmo dia, ela pagou fiança e foi liberada. Agora a mulher de 35 anos está internada em uma clínica psiquiátrica por causa da hipomania. >

Vale ressaltar que, em alguns casos, a audiência pode ser adiada ou dispensada, como quando há riscos à segurança pública ou quando o detido precisa de atendimento médico urgente.>