FAMOSOS

Cintia Chagas é detonada após criticar Fernanda Torres

Influenciadora falou sobre postura da atriz

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 03:00

Cintia Chagas e Fernanda Torres Crédito: Reprodução

A influenciadora Cintia Chagas foi bastante atacada na internet após criticar Fernanda Torres durante a premiação do Globo de Ouro 2025, no início do mês de janeiro.

Sempre polêmica, Cintia Chagas elogiou o feito da atriz e o look escolhido por ela para a ocasião, mas reclamou da postura corporal da filha de Fernanda Montenegro.

"Fernanda Torres estava chiquíssima no Globo de Ouro? Não gostei do cabelo, mas amei o vestido", questionou uma pessoa, em caixinha de perguntas no Instagram. Sem titubear, Cintia disse que a protagonista do filme 'Ainda Estou Aqui' pecou pela forma que entrou no palco.

"Em primeiro lugar, parabéns a Fernanda. Prêmio mais do que merecido. Afinal ela é uma atriz espetacular. Com relação ao vestido, achei belo, belíssimo", iniciou ela.

E completou: "O que me chamou atenção negativamente foi a postura da Fernanda. Observem que ao entrar no palco, ela entra com os ombros projetados para a frente, e assim permanece, quando, na verdade, ela deveria projetar os ombros para trás, assim ela ficaria elegantíssima".