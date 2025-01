FAMOSOS

Preta Gil 'não tem previsão de alta', revela sócia da cantora

Preta mora no apartamento de Malu, em São Paulo, desde maio do ano passado, para tratar o câncer.

Na semana passada, Preta usou suas redes sociais para contar que seu processo de recuperação tem sido difícil. "Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia, uma cirurgia muito, muito extensa, importante, e tem um pós-operatório muito difícil. Eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando o meu máximo para ficar bem, louca para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada longa pela frente, muita reabilitação, mas vai dar tudo certo. Estou aqui, firme e forte", contou no dia 10 de janeiro na rede social.

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023. Ela chegou a entrar em remissão da doença, mas em agosto de 2024 o câncer voltou, em diferentes partes do corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.