Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gratuito: Orquestra Sinfônica da Ufba se apresenta em museu de Salvador nesta sexta (22)

Décima apresentação da temporada 2025 acontece no Museu de Arte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:17

Orquestra Sinfônica da Ufba
Orquestra Sinfônica da Ufba Crédito: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (Osufba) realiza, nesta sexta-feira (22), no Museu de Arte da Bahia (MAB), o seu décimo concerto da temporada 2025. Mais antiga orquestra em atividade contínua no estado, a Osufba se apresenta gratuitamente, com livre acesso à população.

Sob a batuta do maestro e diretor da Escola de Música da Ufba, José Maurício Brandão, e com o tema “Concertos Duplos”, o grupo executará obras de G. Ph. Telemann, G. F. Handel, Arpesani e Bottesini.

Nesta edição, apresentam-se como solistas os violistas Serghei Iurcik e Ícaro Smetak, os clarinetistas Patricia Peres e Hudson Ribeiro e os contrabaixistas Ricardo Bessa e Rodolfo Lima.

Com uma média de 20 concertos por temporada, a Osufba tem por missão a democratização do acesso à música de concerto, motivo pelo qual suas apresentações são sempre gratuitas e de livre classificação indicativa.

A entrada é livre, respeitando a lotação do espaço, e não é necessária a retirada prévia de ingressos.

Serviço:

O quê: Orquestra Sinfônica da Ufba | Décimo concerto da temporada 2025

Quando: 22/08 (sexta-feira)

Horário: às 19h

Onde: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória

Quanto: Entrada Gratuita

Mais recentes

Imagem - Idade Moderna: conheça contexto histórico e impactos na humanidade

Idade Moderna: conheça contexto histórico e impactos na humanidade
Imagem - Mutirão da Defensoria atende mulheres vítimas de violência nesta quarta-feira (20)

Mutirão da Defensoria atende mulheres vítimas de violência nesta quarta-feira (20)
Imagem - Homem é preso por estuprar filha e ter dois bebês com ela

Homem é preso por estuprar filha e ter dois bebês com ela

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura
01

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
02

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
03

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
04

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho