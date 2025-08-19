MÚSICA

Gratuito: Orquestra Sinfônica da Ufba se apresenta em museu de Salvador nesta sexta (22)

Décima apresentação da temporada 2025 acontece no Museu de Arte da Bahia

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:17

Orquestra Sinfônica da Ufba Crédito: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (Osufba) realiza, nesta sexta-feira (22), no Museu de Arte da Bahia (MAB), o seu décimo concerto da temporada 2025. Mais antiga orquestra em atividade contínua no estado, a Osufba se apresenta gratuitamente, com livre acesso à população.

Sob a batuta do maestro e diretor da Escola de Música da Ufba, José Maurício Brandão, e com o tema “Concertos Duplos”, o grupo executará obras de G. Ph. Telemann, G. F. Handel, Arpesani e Bottesini.

Nesta edição, apresentam-se como solistas os violistas Serghei Iurcik e Ícaro Smetak, os clarinetistas Patricia Peres e Hudson Ribeiro e os contrabaixistas Ricardo Bessa e Rodolfo Lima.

Com uma média de 20 concertos por temporada, a Osufba tem por missão a democratização do acesso à música de concerto, motivo pelo qual suas apresentações são sempre gratuitas e de livre classificação indicativa.

A entrada é livre, respeitando a lotação do espaço, e não é necessária a retirada prévia de ingressos.

Serviço:

O quê: Orquestra Sinfônica da Ufba | Décimo concerto da temporada 2025

Quando: 22/08 (sexta-feira)

Horário: às 19h

Onde: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória