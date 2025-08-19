Gratuito: Orquestra Sinfônica da Ufba se apresenta em museu de Salvador nesta sexta (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 23:17
A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (Osufba) realiza, nesta sexta-feira (22), no Museu de Arte da Bahia (MAB), o seu décimo concerto da temporada 2025. Mais antiga orquestra em atividade contínua no estado, a Osufba se apresenta gratuitamente, com livre acesso à população.
Sob a batuta do maestro e diretor da Escola de Música da Ufba, José Maurício Brandão, e com o tema “Concertos Duplos”, o grupo executará obras de G. Ph. Telemann, G. F. Handel, Arpesani e Bottesini.
Nesta edição, apresentam-se como solistas os violistas Serghei Iurcik e Ícaro Smetak, os clarinetistas Patricia Peres e Hudson Ribeiro e os contrabaixistas Ricardo Bessa e Rodolfo Lima.
Com uma média de 20 concertos por temporada, a Osufba tem por missão a democratização do acesso à música de concerto, motivo pelo qual suas apresentações são sempre gratuitas e de livre classificação indicativa.
A entrada é livre, respeitando a lotação do espaço, e não é necessária a retirada prévia de ingressos.
Serviço:
O quê: Orquestra Sinfônica da Ufba | Décimo concerto da temporada 2025
Quando: 22/08 (sexta-feira)
Horário: às 19h
Onde: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória
Quanto: Entrada Gratuita