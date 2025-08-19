Acesse sua conta
Homem é preso por estuprar filha e ter dois bebês com ela

Polícia Civil da Bahia cumpriu mandado de prisão preventiva

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 21:47

Agentes cumpriram mandado de prisão preventiva
Agentes cumpriram mandado de prisão preventiva Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Um homem de 41 anos foi preso na segunda-feira (18), em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, após investigações sobre crime de estupro de vulnerável cometido contra sua própria filha nos últimos oito anos.

A adolescente, de 16 anos, teve dois filhos com o agressor, atualmente com três e um ano, respectivamente. O crime foi confirmado por exame de DNA, que atestou a paternidade das crianças.

As buscas foram conduzidas pela Delegacia Territorial de Itamaraju, que localizou o suspeito em uma residência no bairro Várzea Alegre, onde morava com a vítima. O homem foi conduzido à unidade policial, submetido a exames de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça.

As vítimas serão acompanhadas pelo serviço psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

