Mutirão da Defensoria atende mulheres vítimas de violência nesta quarta-feira (20)

Ação inclui a exposição “Antes que seja Tarde” sobre vítimas atendidas pelo órgão

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 22:03

Atendimento será gratuito Crédito: Divulgação

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão receber atendimento gratuito da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE) na área jurídica, bem como acompanhamento psicossocial, nesta quarta (20) e quinta-feira (21), das 8h às 17h, na estação de metrô Aeroporto, em Salvador. A ação faz parte de uma parceria entre a Instituição e a CCR Bahia, durante a campanha Agosto Lilás.

As vítimas serão acolhidas em uma sala reservada disponibilizada pela CCR Bahia para garantir a privacidade das mulheres. Para o atendimento integral, a DPE disponibilizará defensoras públicas e servidoras da área de Direito, Psicologia e Assistência Social. A equipe integra o Nudem Bahia, estrutura que foi regulamentada no dia 12 de agosto e passou a atender vítimas em todo o estado.

Para a coordenadora do Nudem, Carolina Araujo, levar os atendimentos até a estação de metrô é fazer a Defensoria estar perto, acessível e presente na vida das usuárias dos serviços da Instituição. “Cada mulher que chega até nós carrega uma história de coragem. No Nudem Bahia, ela encontra apoio, escuta qualificada e caminhos legais para proteger sua vida. Ela pode solicitar a medida protetiva e não é preciso boletim de ocorrência nem agendamento prévio”, explica a defensora pública.

Exposição

Para destacar a importância do combate à violência de gênero, a Defensoria inaugura na quarta-feira (20), às 7h, a exposição “Antes que seja Tarde” na estação de metrô Aeroporto. Na abertura, estarão presentes representantes de órgãos e instituições que integram a rede de proteção à mulher. Também será distribuído para o público um folder com informações importantes para as vítimas.

Defensora pública geral, Camila Canário avalia que “é fundamental estarmos presentes nos espaços em que as mulheres circulam para potencializar nossas ações, garantir direitos e interromper ciclos de violência. A presença da Defensoria em locais como a estação de metrô amplia o acesso à informação e aos mecanismos de proteção, aproximando ainda mais a instituição de quem mais precisa”.

Para o diretor do Metrô Bahia, Júlio Freitas, "o metrô não é apenas um espaço de mobilidade, mas também de cuidado e acolhimento. Ofertar ações como essa reforça o papel social do metrô, um lugar de acesso a direitos e cidadania".

A sala reservada para atendimento será disponibilizada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. Secretária da pasta, Jusmari Oliveira explica que a Sedur tem o compromisso de sensibilizar a população sobre a causa. “A iniciativa que será realizada pela CCR Metrô Bahia e pela Defensoria soma-se a esse esforço coletivo e reforça, para os usuários do sistema metroviário, que juntos podemos construir uma sociedade mais justa, segura e livre para as mulheres”, finaliza a secretária.

Serviço:

Atendimento gratuito a mulheres vítimas de violência

Quando: dias 20 e 21 de agosto, das 8h às 17h

Onde: Sala reservada na Estação Aeroporto de Metrô

Inauguração da exposição “Antes que seja Tarde”

Quando: 20 de agosto, às 7h