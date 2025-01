BOM HUMOR

Preta Gil posta nova foto em hospital e brinca: ‘Bom dia para você que já acorda maquiada’

Mesmo internada, cantora segue ativa nas redes sociais e interagido com amigos pelo celular

Internada desde o final do ano passado para uma cirurgia de retirada de tumores, a cantora Preta Gil mostra que tem evoluído bem e mantém o bom humor no hospital. Ela voltou a interagir com seguidores no Instagram nas últimas semanas.