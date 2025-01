DESABAFO

Preta Gil aparece falando pela primeira vez em vídeo após cirurgia: 'Muito difícil’

Da cama do hospital, cantora postou um vídeo sobre a recuperação de cirurgia de mais de 20 horas realizada no dia 19 de dezembro

Elis Freire

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 14:48

Preta Gil faz desabafo da cama do hospital Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Deitada na cama do hospital em São Paulo onde está internada desde o dia 19 dezembro, Preta Gil apareceu pela primeira vez em um vídeo, falando diretamente com os fãs, sobre o processo de recuperação da cirurgia. "Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia. Uma cirurgia muito, muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil", contou nos Stories do Instagram nesta sexta (10)

A cantora disse estar vivendo um dia de vez, lutando para a melhora. "Dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo", afirmou a cantora.

Preta ressaltou que segue "firme e forte". "Em breve estarei em casa, se Deus quiser", disse.

Internada para uma cirurgia delicada de mais de 20 horas para retirada de um tumor cancerígeno, Preta Gil chegou a compartilhar uma mensagem de carinho por escrito no último dia 5. A cantora postou uma foto diretamente da cama do hospital e ressaltou todo o apoio e suporte emocional recebido ao longo do processo desafiador de tratamento.

No texto, Preta fala que tem encontrado forças em suas crenças e no amor de sua família, amigos e seguidores. "Cada mensagem, cada oração tem sido um alívio para minha alma. Me sinto abençoada por tanto carinho e não poderia deixar de agradecer", declarou a artista. Famosos desejaram forças para confortar a artista.